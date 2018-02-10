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Spor

Arkasspor - Halkbank: 2-3

İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Arzu Emiroğlu (xx) ARKAS SPOR: Jovovic (xx), Bravo (xx), Matic (xx), Hasan (xx), Sanchez (xxx), Gökhan (xx), Burak (xx), Hasan (xx), Adis (x), Muhammet (x), Yiğit (x) HALKBANK: Petric (xxx),

10 Şubat 2018 19:55

İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
ARKAS SPOR: Jovovic (xx), Bravo (xx), Matic (xx), Hasan (xx), Sanchez (xxx), Gökhan (xx), Burak (xx), Hasan (xx), Adis (x), Muhammet (x), Yiğit (x)
HALKBANK: Petric (xxx), Burutay (xxx), Emre (xxx), Samet (xxx), Hierrezuelo (xxx), Hernandez (xxx), Hasan (xxx), Alperay (xx), Abdullah (xx), Lucas (xx)
SETLER: 21-25, 25-22, 23-25, 30-28, 15-17
SÜRE: 138 dakika (24, 25, 31, 33, 25)

EFELER Ligi\'nde hafta içinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 3-2 yenilen Arkasspor, 19. haftada konuk ettiği lider Halkbank\'a da yine tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu.
İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 21-25, 25-22, 23-25, 30-28 ve 15-17\'lik skorlarla sona erdi.

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