Arkasspor - Halkbank: 2-3

İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

ARKAS SPOR: Jovovic (xx), Bravo (xx), Matic (xx), Hasan (xx), Sanchez (xxx), Gökhan (xx), Burak (xx), Hasan (xx), Adis (x), Muhammet (x), Yiğit (x)

HALKBANK: Petric (xxx), Burutay (xxx), Emre (xxx), Samet (xxx), Hierrezuelo (xxx), Hernandez (xxx), Hasan (xxx), Alperay (xx), Abdullah (xx), Lucas (xx)

SETLER: 21-25, 25-22, 23-25, 30-28, 15-17

SÜRE: 138 dakika (24, 25, 31, 33, 25)

EFELER Ligi\'nde hafta içinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 3-2 yenilen Arkasspor, 19. haftada konuk ettiği lider Halkbank\'a da yine tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu.

İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 21-25, 25-22, 23-25, 30-28 ve 15-17\'lik skorlarla sona erdi.

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