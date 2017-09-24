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Spor

Arkasspor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)   SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xxx), Arzu Emiroğlu (xxx) ARKASSPOR: Gökhan (xxx), Mustafa (xxx), Sanchez (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Jovovic (xxx), Burak (xxx), Adis (xx), Bravo (xx), Muhammet (xx)

24 Eylül 2017 19:40

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

 

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xxx), Arzu Emiroğlu (xxx)

ARKASSPOR: Gökhan (xxx), Mustafa (xxx), Sanchez (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Jovovic (xxx), Burak (xxx), Adis (xx), Bravo (xx), Muhammet (xx)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Hüseyin (xx), Yasin (xx), Emin (xx), Okello (xx), Akhrem (xx), Todorov (xx), Can (xx), Boğaçhan (x), Melih (x), Ufuk (x), Doğukan (x), Ertuğrul Gazi(x)

SETLER: 25-17, 26-24, 25-13

SÜRE: 79 dakika (24, 32, 23)

 

Efeler Ligi\'nde ilk hafta mücadelesinde Arkasspor, evinde Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-17, 26-24 ve 25-13\'lük skorlarla sona erdi. Maçın ikinci setinde Galatasaraylı taraftarlar arasında kavga çıktı. Emniyet güçleri taraftarları sakinleştirerek kavganın büyümesini önledi. Arkasspor galibiyeti, maç sonunda seyircisiyle İzmir Marşı\'nı söyleyerek kutladı.

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