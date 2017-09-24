Arkasspor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xxx), Arzu Emiroğlu (xxx)
ARKASSPOR: Gökhan (xxx), Mustafa (xxx), Sanchez (xxx), Fromm (xxx), Matic (xxx), Jovovic (xxx), Burak (xxx), Adis (xx), Bravo (xx), Muhammet (xx)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Hüseyin (xx), Yasin (xx), Emin (xx), Okello (xx), Akhrem (xx), Todorov (xx), Can (xx), Boğaçhan (x), Melih (x), Ufuk (x), Doğukan (x), Ertuğrul Gazi(x)
SETLER: 25-17, 26-24, 25-13
SÜRE: 79 dakika (24, 32, 23)
Efeler Ligi\'nde ilk hafta mücadelesinde Arkasspor, evinde Galatasaray HDI Sigorta\'yı 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-17, 26-24 ve 25-13\'lük skorlarla sona erdi. Maçın ikinci setinde Galatasaraylı taraftarlar arasında kavga çıktı. Emniyet güçleri taraftarları sakinleştirerek kavganın büyümesini önledi. Arkasspor galibiyeti, maç sonunda seyircisiyle İzmir Marşı\'nı söyleyerek kutladı.