Arkasspor - Fenerbahçe: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Yiğit (xx), Muhammet (xx)

FENERBAHÇE: Quesque (xx), Gladyr (xx), Selçuk (xx), Sket (xx), Resul (xx), Metin (xx), Burak (xx), Ahmet (xx), Oğulcan (x), Bertuğ (x), Ferhat (x), İzzet (x)

SETLER: 25-22, 25-20, 25-16

SÜRE: 84 dakika (28, 30, 26)

EFELER Ligi\'nde normal sezonun son haftasında Arkasspor, evinde Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup etti.

Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-20 ve 25-16\'lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonu 2\'nci sırada tamamlayan İzmir ekibinin Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7\'nci basamaktaki Maliye Piyango oldu.