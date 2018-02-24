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Spor

Arkasspor - Fenerbahçe: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SALON: İzmir Atatürk HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Cihat Küçükboyacı (xx) ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Yiğit (xx), Muhammet (xx

24 Şubat 2018 18:40

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Yiğit (xx), Muhammet (xx)
FENERBAHÇE: Quesque (xx), Gladyr (xx), Selçuk (xx), Sket (xx), Resul (xx), Metin (xx), Burak (xx), Ahmet (xx), Oğulcan (x), Bertuğ (x), Ferhat (x), İzzet (x)
SETLER: 25-22, 25-20, 25-16
SÜRE: 84 dakika (28, 30, 26)

EFELER Ligi\'nde normal sezonun son haftasında Arkasspor, evinde Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup etti.
Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-20 ve 25-16\'lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonu 2\'nci sırada tamamlayan İzmir ekibinin Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7\'nci basamaktaki Maliye Piyango oldu.

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