Arkasspor - Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İZMİR, (DHA)

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Barış Eren (xx)

ARKASSPOR: Fromm (xXx)-Muzaffer (xx), Jovovic (xxx), Matic (xxx), Osman (xx), Gökhan (xxx), Sanchez (xxx), Mustafa (xxx), Burak (xx), Adis (xx), Bravo (x)

AFYON YÜNTAŞ: Cihan (xx)-Doğuş (xx), Beytullah (x), Mehmet (x), Caner (xx), Cüneyt (xx), Oğuzhan (x), Okansivu (xx), Fragkos (x), Bahov (xx), Mustava (x)

SETLER: 25-23, 28-26, 22-25, 25-16

SÜRE: 112 dakika (28, 32, 29, 23)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Voleybol Turnuvası’nda günün ikinci maçında Arkasspor, Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-1 yendi. Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23, ikinci setini de 28-26 kazanan Arkas 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan Afyon Yüntaş, 25-22’lik skorla durumu 2-1 yaptı. Ancak dördüncü sette ağırlığını koyan İzmir ekibi rakibine 25-16 üstünlük sağlayıp maçı kazandı. Yarın saat 16.00’da Arkasspor - İstanbul BŞB, saat 18.00’de de Ziraat Bankası - Afyon Bld Yüntaş maçları oynanacak.