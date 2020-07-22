Arkas Holding’e 800 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Arkas Holding’e 800 milyon dolarlık refinansman kredisi için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. liderliğinde 18 banka ile yapılan anlaşmanın imzaları İstanbul’da atıldı.

Arkas Holding Mali İşler Başkan Yardımcıları Cenk Sivrioğlu ve Orhun Alşan, uluslararası konteyner taşımacılığında dünyanın en büyük 25 şirketinden biri olan Arkas’ın, güçlenen finansal yapısının desteği ile büyümesini sürdürerek Türkiye’nin dış ticaretine artan ivme ile hizmet sunacağını belirttiler.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin lider ve düzenleyici banka olarak yer aldığı sendikasyona katılan diğer bankalar şöyle: HSBC, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, TSKB, Denizbank, Alternatifbank, Akbank, Türkiye İş Bankası, Burgan Bank, Fibabanka, Türkiye Halk Bankası, Odea Bank, Pasha Yatırım Bankası, ve Aktif Yatırım Bankası.

Sözleşmenin hukuk danışmanlığını bankalar adına White & Case, Arkas adına ise Verdi Hukuk bürosu yaptı.