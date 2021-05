Arkansas, aileler ve doktorların itirazlarına rağmen trans gençlere hormon tedavisini yasakladı

ABD'nin Cumhuriyetçi çoğunluklu Arkansas eyalet meclisi; valinin, ailelerin, sosyal hizmet çalışanlarının itirazlarına rağmen trans gençler için uygulanan hormon tedavisi gibi yöntemleri yasaklayan yasayı geçirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Arkansas Valisi Asa Hutchinson, trans gençler için hormon tedavisinin yasaklanması tasarısına karşı çıkmış, konuyla ilgili çocuk doktorları, sosyal hizmet çalışanları ve trans çocukların ailelerinden fikir aldığını söylemişti. Uzmanlar bu adımın, hâli hazırda depresyon riski olan çocuk ve gençlere daha çok zarar vereceğini söylemişti. Amerika Pediatrik Akademisi de bu tepkilere katılmıştı.

Eyaletin Cumhuriyetçi kontrolündeki Meclisi, Vali'nin vetosuna rağmen yasak kararını geçirdi. Yasak çerçevesinde doktorlar, 18 yaş altına hormon tedavisi, ergenlik engelleyici ve ameliyat gibi tedaviler sunamayacak.

Yasağa karşı çıkanlar bu yaz yürürlüğe girmeden dava süreci başlatacaklarını söyledi.

