Antalya’nın Alanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte domuz avına giden A.T. (57), dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. 50 metre yükseklikten düşen A.T, hayatını kaybetti.



Olay saat 17.30 sıralarında Alanya’nın Toslak Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıkan A.T., 50 metre yükseklikten kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, A.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. (DHA)