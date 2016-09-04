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Yaşam

Arkadaşlarının öldüğünü polis kontrolünde anladılar

Kocaeli'de polisin durdurduğu araçta yer alan iki kişi arkada koltukta uyuyan arkadaşlarının iki saat önce uyuduğunu, hayatını kaybettiğini polis kontrolünde fark ettiklerini söyledi

04 Eylül 2016 19:43

Koceli’nin Gebze İlçesi’nde, kimlik kontrolü yapan polis ekiplerinin içinde 3 gencin bulunduğu otomobili durdurması sonucu arkda koltukta uyuduğu sanılan gencin öldüğü ortaya çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, Kocaeli Gebze’de 3 gencin içinde bulunduğu otomobili durduran polis, aracın arka koltuğunda yatan kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. 25 yaşındaki Barış Topçam’ın öldüğü belirlenirken, arkadaşları ise "2 saat önce uyumuştu. Öldüğünü siz durdurunca anladık" dedi. Vücudunda herhangi bir iz olmayan Topçam’ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından belirlenecek.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Darıca Papağı mevkiinde uygulamada bulunurken, Ankara yönüne giden 06 FB 0137 otomobili durdurdu. Polis, sürücü ile araçta ön koltukta bulunan kişinin kimliklerini kontrol etti. Polis, aracın arka koltuğunda yatan kişinin de kimliğini kontrol etmek istedi. Üzeri çıplak olan gencin uyanmaması üzerine polis şüphelendi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrol sonucu Barış Topçam’ın öldüğü belirlendi

Araçta bulunan 2 kişi, "2 saat önce uyumuştu. Öldüğünü siz durdurunca anladık" dedi. Polis, 2 genci ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Vücudunda herhangi bir yara veya iz olmayan Barış Topçam’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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