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Arkadaşlarının kapıyı kırıp girdikleri evinde ölü bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer İlçesi'nde kendisinden haber alamayan arkadaşlarının kapıyı kırarak evine girdikleri 63 yaşındaki Hasan Turan, ölü bulundu

24 Kasım 2017 01:42

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Kemer İlçesi\'nde kendisinden haber alamayan arkadaşlarının kapıyı kırarak evine girdikleri 63 yaşındaki Hasan Turan, ölü bulundu.
Yeni Mahalle Atatürk Caddesi\'nde bir otel ve yanındaki arazide bekçilik yapan Hasan Turan’dan sabahtan beri haber alamayan arkadaşları, saat 18.30 sıralarında evine gitti. Zili çalmalarına karşın cevap alamayan arkadaşları, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Hasan Turan’ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Turan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Hasan Turan’ın cansız bedeni, önce Kemer Devlet Hastanesi\'nin morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Hasan Turan\'ın arkadaşlarından Salim Uysal, “Telefona cevap vermeyince biz de merak ettik. Evi yakın olunca \'gidip bakalım\' dedik. Kapıyı vurduk cevap vermedi. Dışarıdan tekrar aradık, içeriden telefonu çalıyordu. Kapıyı kırdık içeri girdik, baktık yatıyor. Ardından da polisi aradık” dedi.

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