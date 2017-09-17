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Arkadaşlarından damada 'eşek' şakası

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik İlçesi'nde yapılan düğün, renkli görüntülere sahne oldu

17 Eylül 2017 20:05

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde yapılan düğün, renkli görüntülere sahne oldu. Düğün öncesi arkadaşları tarafından üzerindeki kıyafetleri parçalanıp, eşarp bağlanıp, ağzına emzik verilen damat, balonlarla süslenen eşeğe bindirip sokak sokak dolaştırıldı.
Bursa ve ilçelerinde düğün öncesi arkadaşlarının damatlara yaptığı şakaların ilginç bir örneği İznik İlçesi Tacir Mahallesi’nde yaşandı. Berberlik yapan 27 yaşındaki Turgut Saraç, arkadaşları tarafından elbiseleri parçalandıktan sonra bir eşeğe bindirildi. Ağzına emzik verilen, başına da eşarp bağlanan damat Turgut Saraç, bir süre sokaklarda dolaştırldıktan sonra gelin Muhsine Kaymaz’ın evinin önüne götürüldü. Damat ve arkadaşları gelin evinin önünde yöresel oyunlar oynayıp eğlendikten sonra buradan ayrıldı. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen damat Turgut Saraç, \"Geleneği biliyordum. Ben de daha önce damat arkadaşlarıma bu tür şakalar yapmıştım. Bu mutlu günümde benim için güzel bir anı oldu” dedi.

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