Arkadaşların silahlı şakalaşması canından etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Hacılar ilçesinde, iki arkadaşı ile iddiaya göre şakalaşırken tüfekle vurulan 17 yaşındaki Volkan T., hayatını kaybetti.

Olay, 18.30 sıralarında Hacılar ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Kartal çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre, aynı yaştaki arkadaşları M.K ve T.K ile oturdukları mahallede tüfekle şakalaşan Volkan T. tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Paniğe kapılan arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Volkan T.\'yi Kayseri Şehir Hastanesi\'ne kaldırdı. Volkan T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, hayatını kaybeden Volkan T.\'yi kazara vurduğu iddia edilen M.K. ve T.K.\'yı tüfekle birlikte gözaltına aldı.

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