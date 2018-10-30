Arkadaşların otomobille gezisi acı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, otomobille gezmeye çıkan 3 arkadaş geri dönmeyince cep telefonu sinyalinden yerleri tespit edildi. Gençlerden 2\'sinin araçlarının dere yatağına düşmesi sonucu öldüğü belirlenirken, ağır yaralı olarak bulunan genç ise hastanede tedaviye alındı.

Seydişehir ilçesine bağlı Ortakaraören Mahallesi\'nde oturan ekmek fırını çalışanı Galip Tangüner, bakkal Samet Kelek ve tekstil fabrikasında çalışan Şevki Aslan, Kelek\'e ait 42 ZU 178 plakalı otomobille ilçe merkezine gezmeye gitti. Üç arkadaşın geri dönmemesi üzerine aileleri çevrede arama yaptı. İzlerine ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Jandarma yaptığı aramada üç arkadaşın akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Ortakaören Mahallesi\'ne geri dönmek üzere yola çıktığını belirledi.

YERLERİ CEP TELEFONU SİNYALİNDEN BELİRLENDİ

Araştırmasını derinleştiren jandarma, gençlerin cep telefonu sinyalinden yerlerini tespit etti. Bölgeye gidildiğinde 3 arkadaşın içinde bulunduğu otomobilin sazlık dere yatağına devrildiği görüldü. Otomobilde Galip Tangüner ve sürücü Samet Kelek\'in cansız bedenine ulaşılırken, Şevki Aslan da kanlar içinde yaralı halde bulundu. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle yaralı Aslan ile 2 arkadaşının cansız bedeni dere yatağından çıkarıldı.

Ağır yaralı Aslan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, arkadaşlarının cesetleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Galip Tangüner\'in ise yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

​FOTOĞRAFLI