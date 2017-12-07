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Yaşam

"Arkadaşlarımızı geri alın" diyen işçiler oturma eylemi yaptı, polis müdahale etti

İşten çıkarılan arkadaşlarının işe geri alınması için Çankaya Belediyesi binasının içinde oturma eylemi yapan işçilere polis müdahale etti

07 Aralık 2017 20:23

Taşeron firma Norm Altaş işçileri, Çankaya Belediyesi'ni işgal ederek işten çıkarılan arkadaşlarının işe geri alınmasını talep etti. Belediye içinde oturma eylemi başlatan işçilere polis müdahale etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması isteyen DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası'na bağlı işçiler, Çankaya Belediyesi'ni işgal ederek oturma eylemi başlattı. Yanlarında çocukları da olan Taşeron firma Norm Altaş işçilerine polis biber gazıyla müdahale etti. Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu gözaltına alındı. Sendikanın resmi Twitter hesabından şu mesajlar paylaşıldı:

"Norm Altaş işçileri Çankaya Belediyesini, isten atmalar ve grev kırıcılığına karşı isgal ettiÇevik kuvvet, sendikamiz Genel Başkanı ve yöneticilerimize Çankaya Belediyesi Norm Altaş işçilerine sert bir biçimde ve gaz kullanarak müdahale etti. Gozaltilar var. Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Kücukosmanoglu gözaltına alındı."

 

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