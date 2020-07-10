Arkadaşları, tutuklu gazeteci Barış Pehlivan'ın doğum gününü kutladı

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenazesinin haberleştirilmesi gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Göztepe Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu’nda bir araya gelen arkadaşları Pehlivan'ın doğum gününü kutladı. 'İyi ki doğdun Barış Pehivan, iyi ki varsın' pankartının açıldığı etkinlikte fotoğraf çekimi yapıldı.

Aynı davadan tutuklu bulunan ve tahliye edilen Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu etkinliği sosyal medya hesabından "Ömrünün son 10 yılının 2 yılını hapiste geçirdi. Hayatının son 120 ayının 78’inde ağır ceza mahkemelerinde yargılandı. Yaşamının son 126 gününde tecrit altındaydı. Son 3 bin 24 saatinde çocuğundan ayrı. Hepsi haberden, fikirden, yazıdan, düşünceden... İyi ki doğdun Barış!" ifadeleri ile paylaştı.