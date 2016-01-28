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Yaşam

Arkadaşları "O biçimsin" deyince kendini bıçakladı

Tekin B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi

28 Ocak 2016 17:36

Aksaray’da arkadaşlarının "O biçimsin" dediği genç, "iftiraya uğradım" gerekçesiyle kendini bıçakladı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; olay, E-90 Karayolu Aksaray Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

Tekin B. (20), otogarda iddiaya göre bazı arkadaşlarının kendisine "o biçimsin" dedikleri gerekçesiyle bunalıma girerek kendini karın bölgesinden bıçakladı.

Ağır yaralanan genç, haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen genç, ameliyata alındı.

"Bana suç attılar"

Yaralı genç, sedye üzerinde giderken gazetecilere yaptığı açıklamasında, “Bana suç attılar ben de kendimi bıçakladım. Diyorlar hani sen ’o biçimsin’, bana öyle dediler. Ben de kendimi o yüzden bıçakladım” dedi. Tekin B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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