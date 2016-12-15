Arkadaşları, 'Aslı Erdoğan Edebiyatı' için buluşuyor

Özgür Gündem davasından tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan’ın arkadaşları, hapisteki yazar için panel düzenliyor.

Yarın (16 Aralık) Tarih Vakfı Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlik “Aslı Erdoğan Edebiyatı” başlığını taşıyor.

Sırma Köksal’ın moderasyonunu yapacağı panelde Doğan Hızlan’ın açılış yazısı okunacak. Panelde Hazal Halavut, Bülent Usta ve Jale Parla, Aslı Erdoğan’ın edebiyatını tartışacak.

Panel, 16 Aralık’ta saat 13.00’te Tarih Vakfı Salonu’nda.

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 16 Ağustos'ta Özgür Gündem Gazetesi'ni "örgüt propagandası" suçlamasıyla kapattı. Gazeteye baskında 22 kişi gözalktına alındı.

Baskına tepkiler sürerken, gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı olan Eren Keskin, yazarları Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali, gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan, gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'nın evlerine de polis baskın yaptı.

Gözaltına alınan Aslı Erdoğan 19 Ağustos günü tutuklandı.

Aslı Erdoğan hakkında hazırlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” başlıklı 302/1, “ “Silahlı örgüt” başlıklı 314/2, ”Suç işleme amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220/1,2,8, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) örgüt propagandasını düzenleyen maddelerinden ceza hapis cezası isteniyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması 29 Aralık'ta.

Aslı Erdoğan hakkında...

Öykücü, romancı, fizikçi, bilgisayar mühendisi. Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu Üyesi, Radikal'de başladığı köşe yazarlığına Özgür Gündem'de devam ediyor. Amerikan Robert Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Fizik Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını CERN'de (Conseeil Europeen pour la Recherche Nucleaire) yaptı. Rio de Janeiro'da başladığı fizik doktorasını yarıda bırakarak yazmayı seçti.1994'te ilk kitabı yayımlandı.

"Tahta Kuşlar" adlı eseriyle Deutsche Welle Öykü Ödülünü (1997) aldı, kitap dokuz dile çevrildi. "Kırmızı Pelerinli Kent" romanı Gyldendal Yayınları'nın (Norveç) Marg –omirilik— serisine seçildi. Dünya Yayınları "Hayatın Sessizliğinde"yi yılın kitabı seçti (2005). Serra Yılmaz kitaptan bir bölümü Piccola Tiyatrosu'nda seslendirdi, kitap dans tiyatrosu ve baleye uyarlandı. "Mahpus" adlı öyküsü Fransa'da filme çekildi.

"Mucizevi Mandarin" ile Yunus Nadi Öykü Ödülü'nde üçüncülüğe, "Taş Bina" ile 2010 Sait Faik Hikaye Armağanı'na layık görüldü. 2011'de Lillehammer Festivali'nin ana konuşmasını yaptı. Zürih Şehir Yazarı seçildi (2012). 2013'te "Ord i Grenseland Prisen—Sınırda Sözcükler Ödülü" ödülünü kazandı.

Aslı Erdoğan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi olması ve gazetede yayınlanan yazıları delil gösterilerek “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” ve “halkı kışkırtmak” suçlamalarıyla 19 Ağustos 2016 günü tutuklandı.