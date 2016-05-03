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Yaşam

“Arkadaşlar, morfinden daha güçlü bir ağrı kesici”

Sosyal çevresi geniş olan insanlar, acıyı daha uzun sürede tolere edebildiği ortaya çıktı

03 Mayıs 2016 18:48

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sosyal çevreleri geniş olan insanların fiziksel acıya karşı daha dayanıklı olduğunu ortaya koydu.

Sputnik’in Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçlarından referans verdiği haberine göre, insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan ve fiziksel acıyı azaltan endorfin hormonu, vücut için doğal bir ağrı kesici.

Nitekim sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarlarından biri olan Katerina Johnson, "Her ikisi de benzer dozda olduğunda, endorfinin morfinden daha güçlü olduğu gördük" diyor.

​Araştırma kapsamında denekler, acıya karşı dayanıklılıkları ölçülmeden önce sosyal hayatları ve kişilikleriyle ilgili bir anket doldurdu. Deneklerin acıya ne kadar dayanıklı olduğunun ölçülmesi için de her birinin, bir sandalye olmadan sırtlarını duvara dayayıp oturma hareketi, yani 'squat' yapmaları istendi.

Deneyin sonucunda da daha geniş sosyal çevresi olan deneklerin, acıyı daha uzun süre tolere edebildikleri görüldü.

​Johnson bu yeni bulguların, depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların endorfin sisteminin bozulmasına sebep olduğunu öneren önceki bir araştırmayı da destekliyor olabileceğini söylüyor: "Bu (endorfin sisteminin bozulması), depresyon hastalarının keyif alamamaları ve kendilerini sosyal hayattan koparmalarının nedenlerinden biri olabilir."

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friendsarkadaşlarmorfin

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