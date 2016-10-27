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Medya

'Arkadaşlar İyidir' ekrana veda ediyor

'Arkadaşlar İyidir' adlı dizi reyting yarışında gerilere düşünce erken final kararı alındı

27 Ekim 2016 22:12

Show TV’nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan ‘Arkadaşlar İyidir’ dizisi erken final yaparak ekrana veda ediyor.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, yaratıcı yönetmenliğini Zeynep Günay Tan’ın, yönetmenliğini ise Deniz Koloş’un üstlendiği Arkadaşlar İyidir dizisi, 28 Ağustos’ta ilk bölümüyle ekranlara gelmeye başlamıştı.

Emre Karayel, Aslı Melisa Uzun, İdris Nebi Taşkan, Su Kutlu, Hayal Köseoğlu, Akın Akınözü, Cankat Aydos, Didem İnselel, Neslihan Yeldan, Ece Dizdar, Pınar Çağlar Gençtürk’ün rol aldığı gençlik dizisi Arkadaşlar İyidir, iyi başladığı reyting yarışında iddialı rakiplerinin beyaz ekranlara merhaba demesiyle gerilere düştü. Dizi geçen hafta yayınlanan bölümüyle Total reytinglerde 27. sırada AB grubunda ise 24. sırada yer alabildi.

Medyaradar’ın haberine göre, dizi önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 10. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

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