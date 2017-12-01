T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da arkaşının kimliğine fotoğrafını yapıştırıp ehliyet sınavına giren C

01 Aralık 2017 13:37

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da arkaşının kimliğine fotoğrafını yapıştırıp ehliyet sınavına giren C.G., görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.
Olay, geçen 29 Kasım günü Muratpaşa Mahallesi, Merkezi Yönetim Caddesi\'ndeki eski valilik binasında meydana geldi. Ehliyet sınavına giren C.G.\'den şüphelenen görevliler yanına gidererek, kimliğin kendisine ait olup olmadığını sordu. Arkadaşının yerine sınava girdiğini itiraf eden 25 yaşındaki C.G., salondan çıkarılarak ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi\'ne götürüldü. C.G., arkadaşı 28 yaşındaki O.K.\'nin yardım istemesi üzerine sınava girdiğini belirterek, \"Herhangi bir para almadım. Sınav olduğu esnada görevlilere yanıma gelerek, kimlikten şüphelenerek bana ait olup olmadığını sordular. Ben de arkadaşımın yerine sınava girdiğimi anlattım\" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hümeyra PARDELİ ERZURUM DHA ERZURUMOlayKasımMuratpaşa Mahallesi Merkezi Yönetim CaddesiEhliyetArkadaşınınGürcükapı Polis MerkeziSınavBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24