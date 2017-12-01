Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da arkaşının kimliğine fotoğrafını yapıştırıp ehliyet sınavına giren C.G., görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, geçen 29 Kasım günü Muratpaşa Mahallesi, Merkezi Yönetim Caddesi\'ndeki eski valilik binasında meydana geldi. Ehliyet sınavına giren C.G.\'den şüphelenen görevliler yanına gidererek, kimliğin kendisine ait olup olmadığını sordu. Arkadaşının yerine sınava girdiğini itiraf eden 25 yaşındaki C.G., salondan çıkarılarak ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi\'ne götürüldü. C.G., arkadaşı 28 yaşındaki O.K.\'nin yardım istemesi üzerine sınava girdiğini belirterek, \"Herhangi bir para almadım. Sınav olduğu esnada görevlilere yanıma gelerek, kimlikten şüphelenerek bana ait olup olmadığını sordular. Ben de arkadaşımın yerine sınava girdiğimi anlattım\" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.