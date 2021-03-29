Arkadaşının sosyal medyadaki fotoğrafını beğendiği için erkek arkadaşı beyzbol sopasıyla saldırdı!

İzmir'de 24 yaşındaki genç kadın, bir arkadaşının sosyal medya hesabındaki fotoğrafı beğendiği için erkek arkadaşıyla tartışmaya başladı. Hızını alamayan şahıs, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla genç kadını 4 saat boyunca darbetti.



4 yıl önce İstanbul'dan İzmir'e taşınan Zeynep Ç. (24), bir kahve dükkânında barista olarak çalışmaya başladı. Aynı iş yerinde çalışan Berk Öcalan'la arkadaş oldu. İkisi aynı eve taşındı. 23 Mart gecesi Zeynep Ç. sosyal medya hesabından bir arkadaşının fotoğrafını beğenince ikili arasında tartışma çıktı.



Zeynep Ç.'nin iddiasına göre kıskançlık krizine giren Berk Öcalan eline geçirdiği beyzbol sopasıyla genç kadını 4 saat boyunca darbetti.

"Tokat attı, yumruk attı, beyzbol sopasıyla göğsüme ve koluma vurdu"

Hürriyet'in haberine göre, ertesi gün polise sığınan Zeynep Ç. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Tokat attı, kafama, yüzüme yumruk attı. 'Senin gözün dışarıda herhalde' diyordu. Beyzbol sopasıyla bacaklarıma, göğsüme, koluma vurdu. Kolum kırıldı.



Telefonumu aldı, kapıyı üzerime kilitledi. Berk ertesi gün içki şişesini bulamayınca bana yine vurdu. Sonra da annesine gönderdi. Ben de polise gittim. Polisler ambulans çağırdı. Hastaneden çıkınca da İstanbul'a döndüm. Berk o gece annemi arayıp, 'Kızını dövdüm ama niye dövdüm soruyor musun?' demiş."