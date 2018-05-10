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Arkadaşının kestiği ağacın altında can verdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, arkadaşının kestiği ağacının altında kalan Yılmaz Bozkurt (65) yaşamını yitirdi

10 Mayıs 2018 18:42

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, arkadaşının kestiği ağacının altında kalan Yılmaz Bozkurt (65) yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Karabük Yeşiltepe köyü Karabatak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Bozkurt arkadaşı Mesut Bostancı\'ya (67) yardım etmek için birlikte ormana ağaç kesmeye gitti. Yılmaz Bozkurt\'un üzerine arkadaşının motorlu testere ile kestiği ağaç devrildi. Başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan arkadaşını gören Mesut Bostancı, 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Sağlık ekibi, Yılmaz Bozkurt\'un öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz Bozkurt\'un cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Mesut Bostancı\'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mesut Bostancı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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