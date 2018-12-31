T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arkadaşının kazara vurduğu Emre, toprağa verildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, arkadaşı A

31 Aralık 2018 20:34

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, arkadaşı A.A.A.\'nın (17) elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşamını yitiren Emre Urhan (16), toprağa verildi. Arkadaşının ölümüne neden olan A.A.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak\'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Emre Urhan, yanına aldığı pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.\'nın evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği alıp incelerken iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Urhan, öldü. A.A.A. ise gözaltına alındı. A.A.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Urhan için bugün Dodurgalar Mahallesi\'nde tören düzenlendi. Urhan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci de törene katıldı. Cenazede yaşamını yitiren Emre Urhan\'ın babası Mehmet Urhan ve ağabeyi Mustafa Urhan ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urhan\'ın cenazesi, Dodurga Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz TOKATDENİZLİ DHA DENİZLİ AcıpayamEmre UrhanArkadaşınınOlayDodurgalar Mahallesi Bademli SokakLiseTüfektenUrhanDodurgalar MahallesiDenizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali DeğirmenciCenazede yaşamını
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24