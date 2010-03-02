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Yaşam

Arkadaşının kafasını kesmekle suçlanıyor

Almanya’da Stera isimli bir kadın, boşanmış olduğu için ağabeyiyle evlenmesine karşı çıktığı en yakın arkadaşı Amal’ı başını keserek &

02 Mart 2010 02:00

T24 - Almanya’da Stera isimli bir kadın, boşanmış olduğu için ağabeyiyle evlenmesine karşı çıktığı en yakın arkadaşı Amal’ı başını keserek öldürmekle suçlanıyor.

Bild Gazetesi’nin haberine göre, ikisi de Alman vatandaşı olan Amal (23) ile Stera’nın (22) arasından su sızmıyordu. Ancak Amal’ın Stera’nın ağabeyine gönül vermesiyle araları bozuldu. Stera, dört yaşındaki bir kız sahibi olan Amal’ın ağabeyiyle evlenmesini istemedi. Olay günü Stera, Amal’ın evine geldi. Evden yükselen çığlıklar ve komşuların ihbarı üzerine gelen polis, bambaşka bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Amal’ın defalarca bıçaklanmış ve başı kesilmiş cesedini buldular. Cinayet mahalindeki ipuçları ve görgü tanıklarının ifadesi, yetkilileri Stera’ya götürdü. Amal’ın avukatı Thorsten Rühl, “Amal’ın kızkardeşine göre Stera’nın ağabeyi yüzünden araları açılmış. Amal ve genç adam birbirlerine âşık olmuşlar, evlilikten söz etmeye başlamışlar. Stera bunu duyunca, kendini kaybetmiş” dedi. Stera iddiaları reddetse bile, yargıç tutuklanmasına karar verdi.


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