Arkadaşının ehliyetini çantasından gizlice alan Ayşegül Doğan'a 7 yıl hapis istemi

Bu Tarz Benim yarışmasıyla tanınan Ayşegül Melisa Doğan hakkında 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bu Tarz Benim yarışmasıyla fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, 22 Aralık günü Özge Özel ile bir araya geldi. Beşiktaş'ta buluşan ikiliden Doğan, Özel'in ehliyetini çantasından alarak eline geçirdi.

1.81 promil alkollü çıktı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Doğan, Beşiktaş'ta aracı ile birlikte trafik polisleri tarafından durduruldu. 1.81 promil alkollü çıkan Ayşegül Doğan; ehliyet ve ruhsatını polis memurlarına ibraz ederken, daha önceden temin etiği Özel'in ehliyetini polislere verdi.

"Yanlışlıkla ruhsatın arasına girdi"

Söz konusu olay sonrası kendisine para cezası gelen Özel, ehliyetinin çalındığını fark edip suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Özel'e ait olduğu belirlenen ehliyeti Doğan'ın kullandığı ortaya çıktı. Doğan, aracın şirket aracı olduğunu, ehliyeti çalmadığını, yanlışlıkla ruhsatın arasına girdiğini iddia etti.



Savcılık yürütülen soruşturma tarafından Ayşegül Melisa Doğan hakkında 'Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak' suçu kapsamında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Hazırlanan iddianamede Doğan'ın polislerin kendisine hitap etmesine itiraz etmeyerek suçu işlediği belirtildi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.