Arkadaşının düğününe giderken kazada öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- İSTANBUL\'da oturan 25 yaşındaki Bekin Gülenç, Bartın\'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi\'nde bir arkadaşının düğününe giderken otomobiliyle yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarparak öldü.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Bartın\'ın Ulus İlçesi\'ne bağlı Abdipaşa beldesi girişinde meydana geldi. Bekir Gülenç, arkadaşının Abdipaşa\'da bu akşam yapılacak düğününe katılmak üzere dün gece İstanbul\'dan yola çıktı. Gülenç\'in kullandığı 34 HNR 46 plakalı otomobil, belde girişinde kontrolden çıkarak Kirazlık Köprü Barajı inşaatı yol yapımında çalışan yol kenarında park halindeki iş makinesine arkadan çarptı. Araç içinde sıkışan Gülenç, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yapılan kontrolde Gülenç\'in öldüğü belirlendi. Gülenç\'in cesedi, kaza yerindeki incelemeden sonra Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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