Arkadaşını YGS için 1400 km uzağa gönderen genç konuştu: 1 Nisan!

Kastamonu’da en yakın arkadaşının sınav başvuru şifresini öğrendikten sonra Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) gireceği ili Kastamonu yerine Hakkari olarak değiştiren İsmail Kaya, olayı 1 Nisan şakası olarak tasarladığını söyledi.

Olayda hiçbir kötü niyetinin bulunmadığını, kıskançlıktan dolayı böyle bir şey yapmadığını savunan Kaya, şöyle konuştu:

”Arkadaşımın benden şikayetçi olduğunu söylüyorlar. Benim hiçbir kötü niyetim yoktu. 15 yıllık samimi arkadaşım Sedat Toygar’a 1 Nisan Şakası yapmak istedim. Arkadaşımın şifresini bildiğim için ÖSYM’nin sınav merkezine girerek Sedat’ın Kastamonu olan sınav yerini, Hakkari olarak değiştirdim. Önce sınav yerinin değiştiğini bilmiyordu. Sınav yerleri açıklandıktan sonra Hakkari’de sınava gireceğini görünce şok oldu. Her gün telefonlaştığım arkadaşım bu şok üzerine yaklaşık bir hafta beni aramadı. Sonra beni arayarak ’bu değişikliği sen mi yaptın? diye sordu. ’Hayır ben yapmadım’ dedim. Bunun üzerine Sedat bu değişikliği kimin yaptığını araştırmaya başladı, Tosya Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Beni de karakola çağırdılar. Baktım iş kötüye gidiyor, 1 Nisan şakası olarak yaptığımı itiraf ettim.”

Sedat Toygar’dan özür dileğini belirten Kaya, arkadaşını Hakkari’ye kendisinin uğurladığını, sınavdan sonra da arayarak sınavının nasıl geçtiğini sorduğunu sözlerine ekledi.