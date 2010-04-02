Arkadaşını yaraladı fidan dikme cezası aldı

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Çorum 2. Sulh Ceza Mahkemesinde yargılanan Deniz'e, mahkeme tarafından Muğla Anadolu Kız Meslek Lisesi bahçesine 10 fidan dikme cezası verildi.





Erkoç Deniz, cezasını, Muğla Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şubesi denetim görevlileri nezaretinde yerine getirdi.





Okulda çıkan kavgada arkadaşını kazayla yaraladığı için mahkeme tarafından böyle bir ceza verildiğini ifade eden Deniz, “Arkadaşımla kavga ettik. Onu istemeden yaraladım. Arkadaşım benden şikayetçi olmadı ama açılan kamu davası sonucu mahkeme tarafından fidan dikme cezası verildi. Bu uygulama insanları topluma kazandırma anlamında çok iyi bir şey. Ben de bu vesileyle ağaç dikmiş oldum” dedi.