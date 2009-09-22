Arkadaşını tıkla, eşcinsel mi öğren

Facebook sitesine üye olan erkeklerin eşcinsel olup olmadıklarının arkadaşlarına bakılarak anlaşılabileceği öne sürüldü.



ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden iki öğrencinin yaptığı yayınlanmamış bir araştırmaya göre, eşcinsel erkekler sadece Facebook'taki arkadaşlarına bakılarak belirlenebiliyor.



Ufak çaplı araştırmayı yapan öğrenciler Carter Jernigan ve Behram Mistree profillerini oluştururken cinsel eğilimlerini doğrudan karşı "cinse ilgi duyan, gay ya da biseksüel" olarak belirtmiş olan bin 500'den fazla öğrencinin Facebook arkadaşlarını taradı.

Bu analiz sonucunda eşcinsel erkeklerin karşı cinse ilgi duyan erkeklerden daha fazla eşcinsel arkadaşının olduğu ortaya çıktı.



Facebook kullanıcılarının arkadaşlarının sadece cinsiyetine bakılarak cinsel eğilimini belirlemek üzere Gaydar adı verilen bir program oluşturan araştırmacılar, bunu 947 profil üzerinde denedi. Bunlar arasında bilgilerinde cinsel eğilimlerini belirtmeyen fakat eşcinsel oldukları bilinen 10 erkeği program, doğru bir şekilde eşcinsel olarak tanıdı.





