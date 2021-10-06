Arkadaşını tabancayla vurdu, karşısına oturup bekledi: "Öldür beni, öldürmezsen adam değilsin" deyince vurdum

Adana’da Kenan A., birlikte alkol aldığı Murat K’ı, kendisine küfredince dövdü. İddiaya göre Kenan A., “Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin” diyen Murat K.’yı tabancayla boynundan ve başından yaraladı ve karşısına oturup içki içmeye devam etti.

Olay, 22 Eylül günü saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Gece bekçiliği yaptığı iş yerinin önünde oturan Selim T., yanına gelen taksi şoförü arkadaşı Murat K. ile alkol almaya başladı. Daha sonra iş yerine gelen Selim T.’nin başka bir arkadaşı Kenan A. da ikiliye katıldı. Bir süre birlikte içki içen gruptan Murat K., küfretmesi üzerine Kenan A. tarafından darbedildi. İddiaya göre, Murat K.’nin “Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin” dedi. Kenan A. da belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar Murat K.’nin burnuna, boynuna ve çenesine isabet etti. Bir süre daha içki içen Kenan A., Murat K.'nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce olay yerinden kaçtı.

Selim T.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi yaptığı Murat K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kenan A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Ova Mahallesi'nde bisikletle yolda seyir halinde olan Kenan A.’yı kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyete götürülen Kenan A.’nın, cinsel saldırı, mala zarar verme ve tehdit suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.