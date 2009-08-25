Arkadaşını poşetle boğdu

Aralarında alacak-verecek meselesi olan arkadaşını poşetle boğarak öldürdü.



İstanbul Ataşehir’in lüks sitelerinden biri olan ve apartmana manyetik kartlarla girilen yüksek güvenlikli Turkuaz 3 Sitesi’ne, akşam saatlerinde gelen Doğan Online Kurumsal Hizmetler’in eski Genel Müdürü Nuray Çetinkaya’nın kızı, kapısı kilitli olan yatak odasına girdiğinde başına poşet geçirilmiş bir kadının cesediyle karşılaştı. Şoka giren genç kızın hemen babasına haber vermesiyle, polis de olaydan haberdar oldu.



Çetinkaya ailesinin sürekli kullanmadıkları, ara sıra kaldıkları 6’ncı kattaki daireye gelen cinayet masası ekipleri, Denizbank Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenilen 43 yaşındaki Nalan Sezer’in başına geçirilen poşetle boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, ağzında eterli bez bulunan ve cumartesi günü öldürüldüğü anlaşılan kadının vücudunda kesici alet izine rastlamadı.



‘Ben öldürdüm’



Ev sahibi Nuray Çetinkaya’nın yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, Sezer’in kredi kartlarının da kullanıldığını belirledi. Polis, birkaç saat içinde Nuray Çetinkaya’yı Kadıköy Moda’da gözaltına alıp Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. Polis, iki kadın arasındaki arkadaşlık ilişkisini ve yakınlıklarını mercek altına aldı. Nalan Çetinkaya, sorgusunda cinayeti itiraf ederek, “Aramızda alacak-verecek meselesi vardı. Tartıştık, ben öldürdüm” dedi.Çetinkaya’nın, 3 yıl önce Doğan Online’dan ayrıldığı ve Denizbank çalışanlarına brifing verdiği öğrenildi.