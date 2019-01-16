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Arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, tartıştığı arkadaşı Kadir Çanka'yı (20), bıçaklayarak öldüren Erdem Ç

16 Ocak 2019 15:02

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, tartıştığı arkadaşı Kadir Çanka\'yı (20), bıçaklayarak öldüren Erdem Ç., tutuklandı.
Çıksorut Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü karşılaşan Erdem Ç. ve Kadir Çanka arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönmesi üzerine Erdem Ç. yanındaki bıçak ile Kadir Çanka’yı göğsünden bıçaklayarak, öldürdü.
Kaçan Erdem Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı arkadaşı İ.Ç.\'nin evinde yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Erdem Ç. \'kasten adam öldürme\' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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