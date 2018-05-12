Arkadaşını kurtarmak için suya atladı; iki çocuk birbirlerine sarılarak öldü

Fransa’nın Paris kentinde gölette çırpınan Gine asıllı arkadaşını kurtarmak isteyen Samsunlu ailenin 11 yaşındaki oğlu Ersin Topal, yaklaşık 10 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Baba Erol Topal, “Oğlum balık gibi yüzme bilirdi. Boğulan arkadaşı Ersin’e sarılınca ikisi de suya batmış” dedi

Olay, kentin kuze batısındaki Carrières-sous- Poissy’de 3 gün önce meydana geldi. Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün aktardığına göre; 15 yıldır ülkede yaşayan Samsunlu gurbetçi Topal Ailesi’nin ortanca çocuğu 11 yaşındaki Ersin, 3 arkadaşıyla birlikte parka gitti. Burudaki göletin kenarında oynamaya başlayan çocuklardan Gine asıllı 10 yaşındaki Mamadou Bah, bir süre sonra suya girdi. Ancak küçük çocuk yüzme bilmediği için çırpınmaya başladı. Olayı gören Ersin, arkadaşını kurtarmak için düşünmeden suya atladı. Ancak birkaç saniye içinde 2 çocuk da gözden kayboldu.

Sudan çıkarılan çocuklardan Mamadou’nun öldüğü anlaşıldı. Yapılan masajla kalbi tekrar çalıştırılan Ersin ise helikopterle Necker Hastanesi’ne kaldırıldı.

Baba Erol Topal, “15 yıl önce büyük umutlarla bu ülkeye geldik. 3 çocuğum da burada doğdu. Ersin ortanca. Acımız çok büyük. Siyahmış, beyazmış, Fransız’mış hepsi geldiler, acımızı paylaştılar.

Oğlum arkadaşını kurtarmak için canını verdi. Kendisi 8 yaşından beri yüzme bilirdi. Balık gibi yüzme bilirdi. Ersin o gün akşama kadar bizimle beraberdi. Sonra annesi ve kardeşiyle eve gitti. Gün yetmemiş olacak ki saat 18.20’de tekrar evden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmuşlar. Boğulan çocuk yardıma gelen oğluma sarılınca ikisi birden dibe batıp gözden kaybolmuş” dedi.

"Duran kalbi çalıştırıldı ama..."

Yaşananları sonradan öğrendiğini söyleyen Erol Topal, “Saat 19.00 gibi eve geldim. Ambulans helikopter gördüm. Bisiklet kazası olmuştur veya birisi düşmüştür diye düşündüm. ‘Ersin’i hastaneye götürdüler’ denilince hemen hastaneye gittik. Ersin’in suyun altında 35 dakika kaldığını ve gelen kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılıp ilkyardım ekibinin müdahalesiyle kalbinin tekrar çalıştırıldığını öğrendik. Yoğun bakımdaydı. Hayata tutunacaktı, öyle umut ediyordum. Ama o gün saat 19.00’dan sabah saat 04.45’e kadar yaşam savaşı verdi. Maalesef kurtaramadık” diye konuştu.