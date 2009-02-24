Arkadaşını hunharca öldürdü

Eskişehir'de içki içtiği çocukluk arkadaşını, boğazını kesip kafasına baltayla vurarak öldürdüğü ve evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.



Gültepe Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan malulen emekli Gürol Çakırbilgiç'ten (41) 18 Şubattan itibaren haber alamayan yakınları, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.



Emniyet güçlerinin inceleme başlattığı olayı kendi imkanlarıyla da sürderen Gürol Çakırbilgiç'in kardeşi Gürel Çakırbilgiç ve yakını Sebahattin Aslan, olay günü Gürol'un birlikte içki içtiğini öğrendikleri çocukluk arkadaşı Veli K'nin (41) Huzur Mahallesi Vadi Sokak'taki evine gitti ve görüştü. Gürel Çakırbilgiç ve yakını Sebahattin Aslan, 18 Şubat'ta Gürol Çakırbilgiç ile içki içtikten sonra ayrıldıklarını söyleyen Veli K'den şüphelendi.



Toprak birikintisi ele verdi



Sabah saatlerinde yeniden görüşmek istedikleri ve dışarıda olduğunu öğrendikleri Veli K'nin evinin bahçesine giren Gürel Çakırbilgiç ve Sebahattin Aslan, bahçedeki tuvaletin arka kısmında toprak birikintisi olduğunu fark etti ve durumu polislere bildirdi. Soruşturmayı genişleten emniyet güçlerinin Veli K'nin evinin bahçesinde yaptığı kazıda, boğazı kesildikten sonra başına baltayla vurularak öldürüldüğü bildirilen Gürol Çakırbilgiç'in cesedini buldu.



Bir kahvehanede işçi olarak çalışan şüpheli Veli K. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak, nacak ve balta, evin kömürlüğünde ele geçirildi. Bir süre önce eşinden boşandığı ve annesiyle birlikte yaşadığı bildirilen bir çocuk babası Gürol Çakırbilgiç'in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.



İl Emniyet Müdürü Savaş Yücel'in de cesedin bulunduğu evde ve çevresinde inceleme yaptığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.