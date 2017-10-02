Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayan gence 10 yıl hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de konuşmak istediğini öne sürerek yanına çağırdığı 17 yaşındaki M.A’yı gelmeyince 6 yerinden bıçaklayan 19 yaşındaki Ekrem Turgut’a 10 yıl hapis cezası verildi. Bıçaklanan lise öğrencisi mahkemede, \"Ben arkadaşımı çok seviyorum, özür dilerim” dedi.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemes\'inde görülen davada işsiz olduğu belirlenen tutuklu Ekrem Turgut ve bıçaklanan M.A. hazır bulundu. Olaydan büyük pişmanlık duyduğunu belirten Ekrem Turgut, arkadaşından özür diledi. 6 yerinden bıçaklanan 2 defa ameliyat geçiren M.A ise ifadesinde, \"Ekrem arkadaşım olur kendini çok seviyorum. Şikâyetçi değilim. Zaten askere gidecekti” dedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda arkadaşını 6 yerinden bıçaklayan tutuklu şüpheliye \'kasten adam öldürmeye teşebbüs\' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Geçen 8 Mart’ta Talas İlçesi\'ne bağlı Hacı Bekir Aksoy Parkı\'nda meydana geldi. Parkta oturan 19 yaşındaki Ekrem Turgut, aynı parkta gezen arkadaşı M.A.’yı çağırarak yanına oturmasını istedi. M.A. bunu kabul etmedi. Çıkan tartışmada işsiz Ekrem, yanındaki bulundurduğu \'Sustalı\' olarak bilinen bıçakla arkadaşını 6 yerinden bıçakladı. Kaçan Ekrem Turgut polis tarafından yakalanırken, aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan M.A.,1 ay yoğun bakımda tedavi altına alındı.