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Arkadaşına 'PKK'lı' dedi, hakaret suçundan mahkum oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, belediyede çalışan Bedih P

15 Ocak 2018 14:01

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, belediyede çalışan Bedih P.\'nin, kendisine \'PKK\'lı\' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Alahattin Y. hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada Alahattin Y.\'ye, itiraz hakkı olmaksızın 75 gün karşılığı 1500 TL adli para cezası verildi. Bu karar üzerine Bedih P., Alahattin Y.\'ye 20 bin TL\'lik manevi tazminat davası açtı.
Çeşme\'de adliye koridorlarına kadar taşınan bölücü terör örgütü PKK üyesi olma suçlaması, iddiaya göre 2013 yılında yaşandı. Çeşme Belediyesi\'nde vidanjör şoförlüğü yapan Bedih P., kendisinin PKK\'lı olduğuna yönelik suçlamalarda bulunduğunu belirttiği arkadaşı Alahattin Y.\'den şikayetçi oldu. Bedih P.\'nin  gıyabında da aynı suçlamaları sürdürdüğü ileri sürülen Alahattin Y. hakkında, Çeşme 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde, \'hakaret\' suçlamasıyla dava açıldı.
BERAAT ETTİ, YARGITAY BOZDU
Çeşme 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Alahattin Y. hakkında beraat kararı verdi. Bedip P.\'nin avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat kararın temyizi için Yartgıtay\'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay, davaya konu sözlerin hakaret kastıyla söylenip söylenmediğine dair tanık ifadeleri alınmadığı için beraat kararını bozdu. Tekrar görülen davada, tanıkların verdiği ifadeler doğrultusunda Alahattin Y. suçlu bulundu. Mahkeme Alahattin Y.\'ye, itiraz hakkı olmaksızın 75 gün karşılığı günlüğü 20 TL\'den 1500 TL adli para cezası verdi. Bunu da 5 taksitte ödemesine hükmetti.
Mahkumiyet kararından sonra davacı Bedih P., Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurup, Alahattin Y.\'den 20 bin TL manevi tazminat talep etti.

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