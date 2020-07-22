Koç Üniversitesi Hastanesi ve Diyabetli Çocuklar Vakfı, diyabetli çocukların eğitim ve sağlıklarını iyileştirmek amacıyla düzenlenen “Arkadaşım Diyabet Kampları” Koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek.

16-21 Ağustos tarihinde düzenlenecek online kampa diyabetli çocukların aileleri de katılabilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Kampların amacı, çocukların ve ailelerin diyabetle arkadaş olmalarını, yeni bir “normal” yaratarak umutla yaşamlarına devam etmelerini, en güncel bilgileri edinmelerini sağlamak ve bunun için çok yönlü imkanlar yaratmaktır. Diyabetle arkadaş olmak, diyabetle yaşamın ilk adımıdır. Bir kez diyabet olunca artık geçmişi geride bırakıp, geleceğe bakmak; diyabetle barışık bir yaşam sürmek en iyisidir. Bu yıl, Covid pandemisi nedeniyle ilk kez kamplarımızı yapamadığımız bir yıl geçirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hem bu üzüntümüzü hafifletmek ama esas bu kez ülke çapında sizlerle buluşmak için Arkadaşım Diyabet Online Kamp düzenlemeye karar verdik. Bizleri tanıyanlar, İznik’te yaşadıklarımıza ve çocuklara nasıl bağlı olduğumuzu, en çok orada mutlu olduğumuzu bilirler; o yüzden Online Kamp’ın İznik ve Uludağ Kamplarının yerine geçmeyeceğini biliyoruz. Ama yine de yaşadığımız zorlukları güçlü bir heyecana dönüştürmek ve yıllarca kamplarda biriken duygu, düşünce ve değerleri sizlerle paylaşmak istiyoruz." denildi.

Kampa https://www.arkadasimdiyabet.com/ sitesinden kayıt olunabilecek.