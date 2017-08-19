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Arkadaşı domuz sanıp vurdu; bacağı koptu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN’a bağlı Gerişkatırcı köyünde gittikleri domuz avında arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan 30 yaşındaki Doğan Fındık'ın bacağı koptu

19 Ağustos 2017 19:20

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN’a bağlı Gerişkatırcı köyünde gittikleri domuz avında arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan 30 yaşındaki Doğan Fındık\'ın bacağı koptu.
Olay, sabah saatlerinde Gerişkatırcı köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Köyde oturan Doğan Fındık, arkadaşıyla birlikte domuz avına çıktı. İddiaya göre, Doğan Fındık arkadaşı tarafından domuz sanılarak, av tüfeği ile vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Fındık, arkadaşının haber verdiği 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bacağına saçma isabet eden Doğan Fındık’ın bacağının büyük bir bölümünün koptuğu öğrenildi.

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