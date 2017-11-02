Arkadaş şakasıyla başladığı atletizmde tarih yazıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ARKADAŞLARININ kendisinden habersiz adını yazdırdığı atletizm yarışmasıyla spora başladıktan sonra şampiyonluklar yaşayan milli atlet Esma Aydemir, \"Avrupa Kros Şampiyonası\'nda madalya hedefliyorum\" dedi.

Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi unvanına sahip, 2016 Rio Olimpyatları\'nda Türkiye\'yi temsil eden milli atlet Esma Aydemir, Antalya kampında Aralık ayında yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Günde iki antrenmanla antrenörü Mehmet Kiper yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Esma Aydemir, ilerleyen yıllarda başarılarının yanı sıra spor ahlakıyla genç sporculara örnek olmak istediğini söyledi.

Kırıkkale\'nin Karakeçili İlçesi\'nde dünyaya geldiğini ve Yörük kızı olduğunu dile getiren 25 yaşındaki milli atlet, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak kazandığı başarıların sırrını ve hedeflerini anlattı. Spora arkadaşlarının kendisine yaptığı şaka sonrası başladığını dile getiren Esma Aydemir, \"İlkokul 3\'üncü sınıfta spora başladım. Kovalama oyununda ebe olup, arkadaşlarımı yakalamak isterdim. Arkadaşlarım beden eğitimi öğretmenime yarışmaya katılmam için adımı yazdırmışlar. Koşmayı sevmezdim her çocuk gibi. Arkadaşlarımın bana yaptığı bu oyunla yarışmaya katılmış oldum. Yaklaşık 14 yıldır spor yapıyorum. Rio olimpiyatlarında maratonda koştum. Olimpiyat barajını geçtim. Benim için çok önemliydi\" diye konuştu.

Hedeflerini anlatan Esma Aydemir, \"Aralık ayında Avrupa Kros Şampiyonası var. Milli takım olarak şampiyonluğu, ferdi olarak da ilk 3\'te yer almayı istiyorum. Ağustosta Avrupa Kulüpler Şampiyonası\'nda maratonda ilk 3\'te yer almayı, Akdeniz Oyunları\'nda da birincilik hedefliyorum. Asıl isteğim olimpiyatta koşarak önemli başarı elde etmek\" dedi. Türk atletizminde başarılarıyla adından söz ettiren İsmail Akçay\'ı örnek aldığını vurgulayan Esma Aydemir, maratonda eski milli atlet gibi önemli dereceler elde edip, genç sporculara hem başarısı hem de spor ahlakı ile örnek olmak istediğini belirtti.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Esma Aydemir, zor şartlarda başladığı sporda önemli başarılar elde etmek istediğini dile getirdi. Antrenman ve kamp dönemi sonrasında ağustos ayında ailesinin yanına gittiğinde tarlada çalışarak anne ve babasına yardım ettiğinden bahseden Esma Aydemir, yakın çevresinde kendisini örnek alarak hem spor yapan hem de eğitimini sürdüren çocukların olmasından dolayı mutluluk hissettiğini dile getirdi.

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