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Arka Sokaklar’ın senarist ekibi değişiyor

9 yıldır dizinin senaryosunu yazan ekip, diziyle yollarını ayırdı

18 Haziran 2015 20:16

Erler Film - Türker İnanoğlu imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği dizide kriz çıktı. Dizinin senaristleri Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Ömer Genç ile yollar ayrıldı. Yıllardır ekranlarda seyircisi ile buluşan diziyi artık yeni bir senarist ekibi yazacak.

Başrollerini Uğur Pektaş, Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar'da, 9 yıldır diziyi yazan senaristler dizi ile tüm bağlarını kopardı.

Ozan Emre Yurdakul diziden ayrıldıklarını bu tweetle duyurdu:

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