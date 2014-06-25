Arka Sokaklar'daki polisler görevden alınıyor!

Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan dışında tüm kadro değişiyor.



Medya Radar’ın haberine göre, 336. bölümde sezon finali yapan polisiye dizi “Arka Sokaklar”, 9. sezonuna yenilenerek girecek. Türker İnanoğlu imzalı dizinin en eski oyuncusu Uğur Pektaş ve geçen sezon rol almaya başlayan Gizem Soysaldı ile Gülcan Arslan ekibe veda edecek. Ekibin yeni polislerini ise Can Nergis, Müge Boz ile Beril Kayar oynayacak.



Dizinin ağustos ayında başlayacak çekimleri öncesi 3 oyuncu gerçek polis tarafından eğitime alındı. Danışman polis, poligonda atış eğitimi verdiği, silah tutup kelepçe takmayı öğrettiği 2 kadın oyuncunun Can Nergis’ten daha başarılı olduğunu söyledi. Ayrıca Müge Boz, Tay boks derslerine de başladı.

​Yolsuzluk soruşturmalarının ardından polislerin görevden alınmasıyla beraber dizi, sosyal medyada da “Rıza Baba'yı da mı görevden almışlar” gibi çeşitli paylaşımlarla espri konusu olmuştu.