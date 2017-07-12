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Kültür-Sanat

Arka Sokaklar'da ayrılık

Arka Sokaklar Kanal D'nin en uzun soluklu dizilerinden

12 Temmuz 2017 14:55

Kanal D’nin 11 yıldır devam eden dizisi Arka Sokaklar‘ın sezon finalinde, Hüsnü Çoban’ın eşi Suat trafik kazası geçirdi. Trafik kazası sahnesinden sonra, Suat’ın ölüm haberi ise gelmedi. Figen Evren’in diziden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Milliyet’ten Sina Koloğlu köşesinde, “Arka Sokaklar’ın sezon finalinde Suat’ın trafik kazası ve sonrasında yaşanan trajik sahneler ekrana geldi. Suat, önümüzdeki sezon oynamayacak. dizi, 2006 yılında başladı. Suat, tam 11 yıl, 447 bölüm izleyicinin sevdiği bir isim oldu. “Hüsnüü” diye seslenişi hâlâ kulaklarımızda. Teyzesi Nazike, kızı Zehra, oğulları Tekin ve Metin’le ekranın en keyifli ve eğlenceli ailesi oldular. Arka Sokaklar’ın her daim en izlenesi sahnelerindendi. Bana göre ekranın en komik kadını, Figen Evren. Neredeyse oyunculuk yaşamını bu diziye verdi. Onu, ‘Bir Demet Tiyatro’da Elmas karakteriyle tanıdık.

Ferhan Şensoy yönetimindeki ‘Ortaoyuncular’ında Parasız Yaşamak Pahalı, Seyircili Seyir Defteri’yle sahne tozunu yuttu. Oyuncu, ufak bir dizi gezmesi sonrasında kendini Arka Sokaklar’da Suat rolünde buldu. Peki, şimdi ne yapacak? Uzun süre ekranda olmayacak. Merak ettim, sordum. Evren, uzun süredir Asos’ta yaşıyor. Zaten son zamanlarda dizi setine oradan geliyormuş. Duyduğuma göre, “Artık ilelebet ara vermek istiyorum” diyormuş. Böyle olmasa bile, uzun bir süre bu sektörden uzak duracağı bir gerçek. Suat, hiçbir zaman unutulmayacak. Biz, kendisini yeni filmlerde ve dizilerde görmek istiyoruz” dedi.

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