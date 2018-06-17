Arka Sokaklar, Türkiye tarihine geçti

Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”, 2017-2018 sezonunda 36 haftanın 33’ünde birinci olarak Türkiye televizyon tarihine adını yazdırdı.

Yapımcı Türker İnanoğlu’nun hazırladığı, Orhan Oğuz’un yönettiği Arka Sokaklar yayınlandığı 36 haftanın 33’ünde total izleyici bölümünde birinci olarak başarısını tescilledi.

Senaryosunu Yurdakul kardeşlerin yazdığı dizi, yayınlandığı süre içinde “İstanbullu Gelin”, “Aşk ve Mavi”, “Payitaht Abdülhamid” dizileri ile yarışma programı “Survivor”ı geride bıraktı.

İlk bölümü 31 Temmuz 2006’da yine Kanal D’de ekrana gelen, bugüne kadar toplam 485 bölüm yayınlanan dizi, yeni sezonda da devam edecek.