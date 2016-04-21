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Arka Sokaklar seyircisi Hüsnü Çoban'a cenaze düzenliyor

Cenazeye 25 bin kişi 'gidiyorum' dedi, 17 bin kişi de 'gitmeyi düşünüyorum' dedi

21 Nisan 2016 15:44

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanında vurulduğu görülen Özgür Ozan'ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri için seyirciler sosyal medyada cenaze töreni düzenliyor.

Hüsnü Çoban'ın öldüğünü düşünen hayranları Facebook'ta 'cenaze etkinliği' sayfası oluşturdu. 25 bin kişi yarın saat 14:00'te Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirileceği söylenen cenaze törenine gideceğini bildirdi,

17 bin kişi ise 'gitmeyi düşünüyorum' dedi. Yayın hayatında 11 sezonu geride bırakan Arka Sokaklar'ın efsane karakterlerinden biri haline gelen 'Hüsnü Çoban'ın akıbeti ne olacak?' sorusu, yarın akşam yanıt bulacak.

Facebook'ta düzenlenen etkinliğe ulaşmak için tıklayın.

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