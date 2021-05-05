"Arka Sokaklar" oyuncusu Boğaç Aksoy kansere yakalandığını açıkladı

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Volkan komiser rolünü canlandıran Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.

Arka Sokaklar ve Çılgın Dershane gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan hayranlarını üzen haber geldi.

21 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.



Aksoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlarım ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki, lenfoma kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha olmayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin."