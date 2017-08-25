'Arka Sokaklar' oyuncuları izdihamdan kurtulmak için mağazaya sığındı

Ali LEYLAK- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) - TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan \'Arka Sokaklar\', oyuncuları yeni sezon çekimleri için Şanlıurfa’ya geldi. Bir alışveriş merkezinde uyuşturucu ile mücadele programına katılan dizi oyuncuları, aşırı yoğunluktan dolayı bir mağazaya sığındı. Sevilen dizi oyuncularını ise çok sayıda çevik kuvvet ekibi korudu.

\'Arka Sokaklar\' dizisinin yeni sezon çekimleri, Şanlıurfa’da sürdürülüyor. Rol gereği tayini İstanbul\'dan Şanlıurfa’ya çıkan Mesut komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Selin komiser Oya Okar, Metin Tunç ve set ekibi dün akşam saatlerinde uçakla kente gelerek, dizi çalışmalarına başladı. İl Emniyet Müdürlüğü\'nce yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına destek vermek için bir AVM’ye gelen dizi oyuncuları, burada kendilerini yakından görebilmek ve fotoğraf çektirmek için etraflarını saran hayranlarının aşırı yoğunluğundan dolayı zor anlar yaşadı. Ezilme tehlikesi atlatan dizi oyuncuları, bir süre protokol heyetini beklemek için bir spor mağazasına sığındı. Mağazaya sığınan dizi oyuncularını çevik kuvvet polisleri korudu. Vatandaş ve polislerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve sık sık fotoğraf çektiren oyunculardan Şanlıurfalıların yoğun ilgisine teşekkür ederek şunları söyledi:

\"12 yıldır devam eden Arka Sokaklar\'ın sezon başındaki ilk 2 bölümünde İstanbul’dan tayinim Şanlıurfa’ya çıktı. Burada çekimlerimiz bir hafta sürecek. Daha önceden Şanlıurfa’ya gelmiştim, çok değişmiş bir kent olarak gördüm. Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin en güzel şehirlerinden birisidir. Çekimlerim merkez ve Harran’da devam edecek ardından İstanbul’a tekrar geri döneceğiz.\"

Selin komiseri canlandıran Oya Okar ise “Bizim çekim tempomuz çok yoğun geçiyor. Bunun dışında kalan zamanlarda ise Şanlıurfa’yı tanımaya çalıştık. Çok sıcak ve çok kalabalık bir şehir, sağ olsunlar bizi izliyorlar ve seviyorlar. Aşırı sıcaklarda çekimlerimiz oldukça zor oluyor. Bugünde bir tanıtıma katıldık. Burada yoğun ilgiyle karşılaştık mecbur bu mağazaya sığındık” diye konuştu.

UYUŞTURUCU STANDINA KATILDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü\'nün uyuşturucuyla mücadele standında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürk ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen dizi oyuncuları hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Burada konuşan Vali Erin, uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadelede olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Türkiye\'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Erin, şunları söyledi:

\"Terörle mücadeleyle beraber uyuşturucuyla mücadele de büyük önem taşıyor. Toplumu, sosyal hayatı ve ekonomik durumu felç etmeye yönelik faaliyetlerdir. Bugüne kadar yürütülen mücadele çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Bu mücadelede basın ve televizyonlardaki aktörlerin katkısı da büyük önem taşıyor. Diziler aracılığıyla topluma verilmek istenen mesaj en hızlı şekilde iletiliyor. Televizyon kanalları ve sosyal medya araçları bu mücadeleye destek verecek şekilde olması gerekiyor. Allah\'a şükür 3-5 sene öncesine göre toplumsal olarak katkı sağlayacak geleneğimize uygun dizi ve filmler artmaya başladı. Bugün uyuşturucuyla mücadelede oldukça yapıcı ve olumlu mesajlar veren bir dizimiz var. Bu konudaki mücadelenin zorluğunu ortaya koyan oyuncularımızla birlikteyiz. Ailede ve toplumda uyuşturucuya karşı bilinç oluşturulmasına önemli katkılar sağlayan Arka Sokaklar ekibine ve bu dizide oynayan bütün oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum.\"

\"4 BİN KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ 457 KİŞİ TUTUKLANDI\"

İl Emniyet Müdür Veysal Tipioğlu ise yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Tipioğlu, “Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine yönelik sürekli nokta operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında yapmış olduğumuz operasyon sonucunda 4 bin 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Bu uyuşturucuyla birlikte bin 989 kişi gözaltına alındı,bunlarda 457’si tutuklandı” dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleye destek veren dizi oyuncuları daha sonra çevik kuvvet ekibinin çemberi içerisine alınarak, alışveriş merkezinden çıkartılarak konaklayacakları otele ayrıldı.

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