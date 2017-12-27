T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Arka Sokaklar ekibi engellilerle buluştu

İSTANBUL, (DHA)-ENGELLİLER Haftası dolayısıyla Medipol Üniversitesi'nce düzenlenen farkındalık programına Arka Sokaklar dizisi oyuncuları konuk oldu

27 Aralık 2017 14:46

İSTANBUL, (DHA)-ENGELLİLER Haftası dolayısıyla Medipol Üniversitesi\'nce düzenlenen farkındalık programına Arka Sokaklar dizisi oyuncuları konuk oldu. Oyuncuların Türkiye U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularına madalya takdim ettiği programda engelli gençler piyano resitali sundu, tiyatro gösterisi sergiledi.

Medipol Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Omurilik Felçliler Derneği tarafından düzenlenen “Engelliler Haftası ve Farkındalık” programı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde yapıldı. Programa Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncuları Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu ile ünlü kickboksçu Cesur Turgay katıldı. Program, engelli öğrencilerin hazırladığı piyano resitali ve tiyatro gösteriyle başladı. Şiir dinletisi ile devam eden programa konuşan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, asıl engelin insanları ayrıştırmak olduğunu söyledi. Katırcı, insanların ilk önce beynindeki engelleri aşması gerektiğini kaydetti. Engelli öğrencilerin renkli gösterilerine değinen Katırcı, engelli kişilerin engelsiz kişilere göre daha mutlu olduğunu ve yaşama daha sıkı tutunduğunu sözlerine ekledi.

‘HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ’

Programda Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları, Türkiye U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularını tebrik ederek madalyalarını takdim etti. Oyunculardan Ozan Çobanoğlu bu tür organizasyonlara davet edildikleri için Medipol Üniversitesi, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği ve Beykoz Belediyesine teşekkür etti. Çobanoğlu “Engel fizikte değil zihindedir. Engelli olmak kişinin tercihi değildir. Hepimiz aslında bir engelli adayıyız. Onların sorunlarına çözümler üretmek için burada yer almaktayız” dedi. 4 dünya ve 9 Türkiye şampiyonluğunu elinde bulunduran dünyaca ünlü kickboksçu Cesur Turgay da tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Bağışlarından dolayı teşekkür plaketi takdim edilen Turgay, her zaman engelli kişilerin yanında olacağını ve onların spor yapmalarını destekleyeceğini ifade etti.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAENGELLİLER HaftasıMedipolArka SokaklarOyuncuların Türkiye U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol TakımıSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTürkiye Omurilik Felçliler DerneğiHaftasıFarkındalık”Ahmet Mithat Efendi Kültür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24