Arka Sokaklar dizisine sürpriz transfer

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar dizisine son olarak genç oyuncu Aşela Demir dahil oldu. Demir, dizide Suzan karakterini oynayacak.

Kanal D ekranlarında 16. sezona giren ve cuma akşamları izleyici ile buluşan Arka Sokaklar dizisinin, macerası uzun yıllardır hız kesmeden devam ediyor. Her hafta reyting listelerinde ilk sıralarda yer alan ünlü polisiye dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

Son dönemde yayınlanan Azra ve Malazgirt 1071 isimli sinema filmlerindeki rolüyle dikkat çeken Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Dizide Suzan karakterine hayat verecek olan Demir, "Birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" dedi.

Aşela Demir kimdir?

1985 İstanbul doğumlu Aşela Demir Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun oldu. Aşela Demir, daha önce Beyaz TV ekranlarında başlayan günlük İz Bırakanlar dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.

Dizi geçmişi bulunmayan oyuncu, 2021 yılında Azra adlı sinema filminde rol alırken, en son 2022 yılında gösterime giren Malazgirt 1071 adlı filmde oynadı.