Arka Sokaklar dizisi ekrana dönüş kararı aldı

Kanal D yönetimi, yeni tip Koronavirüs nedeniyle bir süredir yayınlanmayan Arka Sokaklar dizisini ekrana döndürme kararı aldı.

Kanal D'de 14 sezondur yayında olan dizisi Arka Sokaklar, Koronavirüs salgınında setlerin durması nedeniyle ekrandan uzak kaldı. Arka Sokaklar'ın 550. yeni bölümü ise 1 Mayıs Cuma ekrana gelecek.

Arka Sokaklar'ın yeni bölüm çekimlerine başlanacağı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.



Ancak Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.