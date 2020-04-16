Arka Sokaklar'da Koronavirüs arası bitti; 'Rıza Baba' yeni bölümlerde yok!

Dizi setleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir bir kapanırken, Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine başlıyor fakat dizinin başrolü Rıza Baba yani Zafer Ergin dizide olmayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı olduğu için yeni bölümlerde Zafer Ergin olmayacak. Usta oyuncu Ergin 77 yaşında. Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz da 72 yaşında olduğu için yine sette yer alamayacak.

Tepki geldi

Cuma akşamları yayınlanan dizi son stok bölümü ile ekrana geldi. Fakat dizinin yeni bölümleri için set ekibi ve oyuncuların yeniden bir araya geldiği açıklandı.

Arka Sokaklar dizisinin bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Birçok kullanıcı onlarca kişinin yan yana çalışmak zorunda kaldığı dizi setlerinde çekimlerin bu kadar erken başlamasından şikâyetçi oldu. Ve diziye şikayet yağdırdı.