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Arka Sokaklar bitmeyecek

Dizi, 12. senesine girecek

14 Temmuz 2017 19:51

Yıllardır ekranlarda yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin gelecek sezon da televizyonlarda yer alacağı öğrenildi. Dizi oyuncularından Şevket Çoruh,  “Dizi, önümüzdeki sene devam edecek. Yıllardır içinde olduğumuz ve 12’nci senesine giren bir iş…” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çoruh, “Canavar Gibi Türk İşi Frankeştayn” filmi için çekimlere devam ediyor. Çoruh, filmiyle alakalı şunları söyledi:

“Çok zor bir komedi aslında. Çünkü fantastik komedi… Tüm dünyada bilinen sinema karakteri Frankenstein’ın yerlisini yapıyoruz. “Türk işi Frankeştayn” yapıyoruz. Bir insanın başına böyle bir şey gelse, yeniden hayata dönse ne olur, ne biter, başına neler gelir bunları görüyoruz. Çok eğlenceli ve şaşırtıcı yönleri olan bir komedi. “

Senaryo ve canlandırdığı karakterle ilgili de konuşan ünlü oyuncu, “Senaryoyu ilk okuduğum zaman da bana çok eğlenceli ve farklı geldi. Çünkü Frankeştayn olamadan önceki Gürbüz karakterinin ve ondan sonrasındaki Gürbüz karakterinin değişimini de yansıtacağız seyirciye. Eğlenceli güzel bir oyuncu kadromuz var. Zor, biraz meşakkatli ama seyirciyi çok mutlu edecek bir proje olduğunu düşünüyorum” dedi.

 

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